Ultimátum de Unión Española a la ANFP: "Si no hay cambios de aquí al jueves, será un viaje sin retorno"

Unión Española mantiene su postura de no jugar las semifinales de la Copa Chile 2019 si es que no se le otorga el cuarto cupo nacional para la Libertadores 2020. La ANFP tiene fijado el partido ante la U para este sábado, desde las 20:30 horas, en el estadio La Portada de La Serena.

Sin embargo, Luis Baquedano, gerente general de los hispanos, reitera que no viajarán a la Cuarta Región si la Asociación no les entrega el boleto para el máximo torneo continental. De hecho, le da un ultimátum al organismo de Quilín y avisa que ya ha desechado opciones de logística, a cuatro días del programado encuentro.

¿Cuál es la postura actual de Unión Española?

Seguimos en la misma posición, no vamos a participar de un torneo que, a nuestro juicio, es absolutamente ilegal, que no existe. La Copa Chile 2019 se terminó con el Consejo de Presidentes, por lo tanto, no participaremos. Esperamos que se produzcan los acontecimientos que se tienen que producir. Si la ANFP determina castigarnos con los tres puntos y con una multa, nosotros vamos a ir con eso al Tribunal de Disciplina y buscaremos todas las instancias correspondientes para zafar. Creemos que es muy injusto.

¿Cuál ha sido la respuesta de los clubes y de la ANFP a la carta que ustedes enviaron?

No hemos recibido nada, ni de la ANFP ni de los clubes. Le pedimos a la Asociación que nos habilitara para poder ir al TAS y tampoco nos contestaron. Hemos llegado a esto, con un presidente que ha insistido en que se tiene que jugar, haciendo un gallito con nosotros. No se debió haber programado este partido, porque ellos sabían desde hace mucho rato cuál era la postura de Unión Española, pero no les interesó. A pesar de todo eso, programaron, hablaron con el CDF, les dijeron que nosotros viajábamos, que íbamos a jugar y no lo vamos a hacer.

¿En qué condición está el plantel?

Está entrenando, preparándose para la contingencia. Si eventualmente nosotros cambiamos de parecer o buscamos otra salida, ellos se están preparando para eso. Yo pido que se deje fuera al plantel de todo esto, porque ellos van a jugar si nosotros decimos que jueguen y no van a jugar si nosotros decimos que no jueguen. Ésta es una institución organizada y disciplinada. El que manda es el directorio.

Entonces, ¿el plantel está en buenas condiciones para jugar?

Ellos están preparados para lo que venga, son profesionales. El cuerpo técnico ha ido mirando a Iquique y a Universidad de Chile, que son los eventuales rivales para debutar en la temporada 2020. Universidad de Chile podría ser, porque está programado para el sábado. El plantel y el cuerpo técnico no se meten en la pelea de si vamos a no vamos, ellos saben qué hay, porque hace una semana llegó una notificación de que se hacía el partido, así que se empezó a planificar, independiente de que nosotros digamos que no. Además, hay que comenzar a pensar en Iquique, que es nuestro primer rival en el Campeonato Nacional.

¿El club ha visto la logística para viajar a La Serena?

Lo que me corresponde como gerente general de Unión Española es ver alternativas logísticas, en el evento de que el directorio de Unión Española determine jugar. Ésta es una posición del club y yo ejecuto lo que me determinan los directivos. Yo me preocupé de ver si hay disponibilidad de hoteles en La Serena, de todo si es que llega la orden de trasladarnos. Hasta el momento, no me ha llegado esa orden y yo diría que ya no va a haber ninguna posibilidad de que juguemos, por lo tanto, también he desechado opciones de logística para ir.

¿Cuál es la fecha límite?

Diría que si no hay cambios de aquí al miércoles o, a más tardar, el jueves, ya sería un viaje sin retorno.