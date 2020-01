Diego Sánchez se resigna ante la postura del dueño: "Hasta el minuto no se juega porque lo dice Don Segovia"

En Unión Española siguen firmes con la idea de no jugar la semifinal ante Universidad de Chile por la Copa Chile. Más bien en la dirigencia, porque los jugadores quieren disputar en cancha el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores.

Así lo dejó entrever Diego Sánchez, portero y capitán de los hispanos. En conversación con CDF el Mono señaló que "hasta este minuto no se va a jugar porque es lo que dice Don Segovia", haciendo referencia a Jorge Segovia, propietario del club.

Para el ex Deportes Temuco "se hicieron las cosas mal y eso da impotencia. Llegamos a estas instancias y por no jugar lo más probable es que quedemos mal nosotros como institución, siendo que no tenemos culpa".

El arquero se siguió lamentando y considera que la decisión de no jugar es "una lástima, porque trabajamos para ganar todo, para meternos en copas internacionales, pero la postura del dueño es esa y es respetable", cerró con resignación.