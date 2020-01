DT del América defendió a Nicolás Castillo de las críticas: "Tuvo un torneo de muy mala suerte"

Nicolás Castillo y el América no cerraron el 2019 de la mejor manera. Las Águilas no cumplieron su principal objetivo y cayeron en la final del Torneo de Apertura de la Liga MX a manos de Monterrey en los lanzamientos penales. El delantero chileno fue protagonista, falló su ejecución desde los doce pasos, lo que le significó numerosas críticas por parte de la prensa mexicana. No obstante, el entrenador del atacante formado en la UC, Miguel Herrera, lo defendió y aseguró que "tuvo mala suerte".

"Tuvo un torneo de muy mala suerte. Cuando mejor andaba y estaba haciendo goles, vino la lesión que estaba fuera de contexto de todo. Es una fractura en un choque y te encuentras que tiene que pararse tres meses y el tipo se recuperó en dos meses y tres semanas, o sea, ya estaba para jugar", inició el Piojo en conversación con el programa "Línea de 4" de la cadena TUDN.

El ex DT de la selección mexicana cree que las lesiones influyeron en el rendimiento del jugador de 26 años durante la temporada pasada:"Empieza a tomar ritmo y el tipo, en una circunstancia, siente una molestia… eso si lo ha sufrido en su carrera con las molestias musculares, pero creo que tuvo un torneo de mala suerte por la lesión. Llevaba cuatro o cinco goles".

Por la jornada 2 del Torneo de Clausura de la Liga MX, el América recibirá al Tigres de Eduardo Vargas en el Estadio Azteca. El encuentro está programado para el domingo 19 de enero, desde las 00:00 horas.