Esteban Paredes abandonó con molestias el entrenamiento de Colo Colo y le abre una puerta a Nicolás Blandi

Mario Salas sumó un nuevo problema para su debut oficial en la temporada. El entrenador de Colo Colo tendrá su primer desafío en el 2020 cuando enfrente a Universidad Católica el próximo sábado por las semifinales de la Copa Chile 2019, donde probablemente no podrá contar con Esteban Paredes.

El delantero sintió molestias físicas durante la práctica de este miércoles y tuvo que abandonar, por lo que en el Estadio Monumental prefieren no arriesgarse y reservar al goleador histórico del fútbol chileno para el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Paredes se suma a las bajas de Julio Fierro, Nicolás Díaz, Iván Morales y Gabriel Suazo, todos con la selección chilena Sub 23 en Colombia para el torneo Preolímpico, además de César Fuentes, quien no podrá estar por temas reglamentarios al haber defendido a la UC durante el mismo torneo.

Sin los dos volantes centrales titulares y sin su ariete estelar, el Cacique formaría con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald De la Fuente; Branco Provoste, Carlos Carmona; Gabriel Costa, Leonardo Valencia, Marco Bolados y; Javier Parraguez o Nicolás Blandi, la gran duda que mantiene el Comandante.

Nicolás Blandi tuvo su primer entrenamiento

El delantero argentino ya llegó a Chile luego de los inconvenientes con el vuelo desde Buenos Aires durante la jornada del martes. Según señaló Marcelo Espina en conferencia de prensa ya está todo listo para que Blandi se sume bajo las ordenes de Salas.

El ex San Lorenzo llega con la pretemporada hecha y se siente bien físicamente, pero el poco trabajo que ha tenido con Salas hacen que el ex entrenador de la Roja Sub 20 tenga dudas si incluirlo para un partido tan trascendental como contra los Cruzados.

Por lo mismo Parraguez entrenó como titular en Pedrero. Pese a las críticas por su rendimiento durante 2019 y en los amistosos de pretemporada, el ex Huachipato cuenta con la confianza del entrenador para ser de la partida ante el bicampeón chileno.

Por otra parte, Pablo Mouche aún no está al 100% en lo físico, ya que realizó una pretemporada más larga de lo normal para no sentir durante el año molestias por el desgarro que sufrió en noviembre pasado.