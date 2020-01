Jorge Valdivia en su presentación en el Morelia: "Es una responsabilidad y un desafío gigante para mí"

Jorge Valdivia fue presentado en el Morelia de Pablo Guede. Tras no llegar a acuerdo con Colo Colo, el Mago fue oficializado junto a Martín Rodríguez como incorporaciones de Monarcas y compartirán camarín con los chilenos Sebastián Vegas y Rodrigo Millar.

Por un lado, el mediocampista pretende estar a la altura en su aventura por la Liga MX: “Quiero responder a las expectativas. El venir acá es una responsabilidad y un desafío gigante para mí. Espero que con el paso de los partidos pueda estar rápidamente a la altura de este desafío”.

"Con la experiencia que tengo en el fútbol, lo único que tengo en mente es empezar a jugar, que mis compañeros me conozcan dentro de la cancha", agregó el ex volante de Palmeiras.

A su vez, el jugador formado en Huachipato sostuvo que durante la etapa de Guede en el Cacique, alcanzó su mejor nivel: "la mejor temporada en mi carrera fue en Colo Colo con Pablo Guede, voy a buscar un lugar en el equipo".

Además, el delantero chileno analizó el funcionamiento de Monarcas:"vi como jugaban en el torneo anterior y me daba cuenta que era un equipo que corría, que jugaba bien y que llegaban al arco por todos lados".

Finalmente, Rodríguez confesó que no dudó en fichar por el Morelia cuando el argentino lo contactó: "Aparte que conozco al técnico, cuando Pablo (Guede) me llamó no dudé un segundo, hablé con mi representante y le dije que me quería venir sí o sí para acá".

Jorge Valdivia, Martín Rodríguez, César Huerta y Carlos Vargas son los flamantes refuerzos del equipo que alcanzó las semifinales del Apertura de la Liga MX. Por la fecha 2 del Torneo de Clausura 2020, Monarcas visitará a Monterrey en el Estadio BBVA Bancomer. El encuentro será el sábado 18 de enero, desde las 20:00 horas.

“El venir acá es una responsabilidad y un desafío gigante para mi.” | @el_mago_oficial pic.twitter.com/UEp7f9Zh7h — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 16, 2020