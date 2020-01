Valdivia disparó contra Mayne-Nicholls y Espina tras su salida de Colo Colo: "Las ratas se pisan la cola solos"

Jorge Valdivia no llegó a un acuerdo con Colo Colo y se marchó a México para fichar por el Morelia dirigido por Pablo Guede. Sin embargo, el Mago todavía no olvida su paso por los albos y a través de su cuenta de Instagram disparó contra el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls y el director deportivo de los albos, Marcelo Espina, tras su salida de Macul.

El ex presidente de la ANFP, declaró al CDF que "No teníamos cómo pagar lo que Valdivia quería". La frase enfureció al mediocampista y le respondió al dirigente mediante una historia de Instagram: "Acá está clarito, según palabras de esta persona yo hice un pedido, yaaaaa listo".

Pero no todo quedó ahí, porque también citó la explicación de Espina sobre su partida de Colo Colo:"queríamos que Jorge nos dijera, o al menos su representante, qué es lo que querían y ellos no nos dijeron nada". Ante esto, el ex Palmeiras señaló:"les falta un café a estos dos para ponerse de acuerdo".

Finalmente, el ex volante de la Roja repasó a Mayne-Nicholls y Espina: "las ratas se pisan la cola solos. Claro que es más fácil apuntar a lo económico, pero esto da vueltas".