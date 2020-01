Mauro Caballero y la decisión de no presentarse ante la U: "Es una orden de Don Segovia y hay que respetarla"

Unión Española y Universidad de Chile finalmente no disputarán la semifinal de Copa Chile. Los dirigentes hispanos tomaron la decisión de no presentarse en La Serena, algo con lo que los jugadores no estuvieron muy de acuerdo. Y esta vez fue Mauro Caballero quien sacó la voz en el camarín.

El atacante del conjunto de Independencia aclaró en conversación con radio Cooperativa que la decisión fue dirigencial: "Ya es muy repetitivo (el tema), es una orden de parte del jefe, de don (Jorge) Segovia, y hay que respetarla".

Sin embargo, Caballero fue enfático en aclarar que lo que buscaban los futbolistas era disputar el cupo en cancha: "Como plantel y cuerpo técnico nosotros queríamos jugar, pero hay que respetar ciertas cosas"

Por otra parte, Luis Pavez también se refirió a la bochornosa situación: "A nosotros no nos queda otra que dar vuelta la página. No podemos llorar sobre la leche derramada, como se dice. Ya está, hay que seguir, enfocarnos en el torneo".