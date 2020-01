La U iría a la Libertadores y Unión arriesga duras sanciones: la bochornosa definición del Chile 4

Universidad de Chile y Unión Española finalmente no disputarán el partido que debía dirimir al último clasificado chileno para la Copa Libertadores 2020.

El partido estaba pactado a las 20:30 horas de este sábado, válido por semifinales de Copa Chile, a jugarse en el Estadio La Portada de La Serena.

La no presentación de los hispanos significa la clasificación por secretaría de los azules a la Libertadores, mientras que los hispanos arriesgan ahora fuertes sanciones.

Justo Álvarez, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), refiriéndose a la decisión del club hispano, dijo a La Tercera que "el que no quiera jugar es responsabilidad de él y si quiere reclamar ante el TAS u otra instancia es problema de él. Si alguien no se presenta a jugar va a tener sanciones referentes a la Copa Chile, de cinco años de no poder participar en el torneo".

Ya hace algunos días fue el propio dueño del club de colonia, Jorge Segovia, -desde su residencia en el extranjero- quien declaró que "vamos a pedir a la FIFA, si el cupo se le adjudica a la U, que obligue tanto a la Federación de Chile como a la ANFP que incluya la jurisdicción del TAS en sus estatutos. Es curioso que ninguna de las dos instituciones incluya dentro de sus estatutos de asistir al TAS si existe alguna discrepancia deportiva, cosa que la FIFA obliga en su reglamento".

A mediodía de este sábado, el plantel de Unión Española realizó trabajos físicos en el Estadio Santa Laura.

En lo concreto, el cuadro que dirige Ronald Fuentes se arriesga a recibir una multa económica de hasta 500 UF (cerca de 14 millones de pesos) y cinco años sin disputar la Copa Chile.

Mientras tanto, el DT de la "U", Henán Caputo, afirmó que no le daba "la misma trascendencia" a la clasificación indirecta de su equipo, en relación a si lo lograra en la cancha.