Todo mal para el Loco: Leeds de Bielsa volvió a perder en la Championship y acumula cuatro partidos sin ganar

El Leeds United de Marcelo Bielsa no logra salir de la racha negativa. El cuadro del Loco volvió a perder en la Championship de Inglaterra, esta vez por 1-0 ante el Queens Park Rangers en condición de visitante, y sumó su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria.

El único tanto del partido llegó en el primer tiempo mediante Nahki Wells, quien a los 20 minutos sentenció el partido para su escuadra. El equipo del rosarino desaprovechó un penal ejecutado por Patrick Bamford (62') y Kalvin Philips (88') fue expulsado y dejó a Leeds con un hombre menos.

Con esto, el cuadro del ex entrenador de la Selección Chilena lleva cuatro partidos sin conseguir la victoria y se ubica segundo en la tabla de la Segunda División de Inglaterra con 52 puntos, aún en puestos de ascenso directo, pero con el Fulham pisándole los talones.

Por la siguiente fecha, Leeds United se medirá como local al Millwall, equipo que está luchando con todo para meterse al menos en la liguilla final. El encuentro será el 28 de enero, a partir de las 16:45 horas.

FULL TIME: The referee brings the game to a close, and Nahki Wells' first half goal gives the hosts a 1-0 win

— Leeds United (@LUFC) January 18, 2020