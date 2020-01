Manchester City igualó con Crystal Palace y se aleja en la pelea por la punta de la Premier League

Manchester City igualó 2-2 con Crystal Palace en el Etihad Stadium, con Claudio Bravo en el banco de los suplentes. El partido comenzó adverso para los dirigidos por Pep Guardiola, a los 39 minutos de juego, Cenk Tosun abrió el marcador para el cuadro visitante.

A los 82’, Sergio Agüero convirtió el empate tras cesión de Gabriel Jesus. Cinco minutos más tarde, el delantero argentino remató de cabeza tras un centro de Benjamin Mendy y le dio la ventaja para los locales. A los 90’, Fernandinho convirtió en su propio arco y sentenció la igualdad entre Citizens y Águilas.

Con este empate, Manchester City quedó en la segunda posición de la Premier League con 48 puntos y si Leicester City vence al Burnley, compartirán el subliderato del certamen. En la próxima jornada, los Ciudadanos visitarán a Sheffield United. El encuentro será el 21 de enero, desde las 16:30 horas.

A su vez, Crystal Palace se ubica en la décima casilla con 30 unidades. En la próxima fecha, las Águilas recibirán a Southampton. El duelo será el 21 de enero, desde las 16:30 horas.

FULL-TIME | Despite two late @aguerosergiokun goals, we have to settle for a point.

🔵 2-2 🦅 #MCICRY #ManCity pic.twitter.com/SiHgnCnuwl

— Manchester City (@ManCity) January 18, 2020