A dos décadas del emocionante Preolímpico Sub 23 en Londrina: "Ojalá que en esta ocasión nuevamente se pueda cumplir el objetivo"

La Roja Sub 23 se encuentra en Colombia para disputar el Preolímpico que entregará dos cupos para Tokio 2020. El combinado nacional hará su debut ante Ecuador este sábado, buscando clasificar a los Juegos después de 20 años.

Pablo Contreras integró el plantel chileno que consiguió la clasificación a Sídney 2000 y que alcanzó la histórica medalla de bronce tras derrotar a Estados Unidos. Dos décadas más tarde, el ex zaguero central recuerda con El Gráfico Chile las dificultades que vivió el equipo dirigido por Héctor Pinto en el Preolímpico de Brasil, en Londrina, donde quedó al borde de la eliminación en la última fecha de la primera fase.

Sin embargo, Chile logró avanzar al cuadrangular final tras la apabullante goleada de Brasil sobre Colombia por 9-0 y luego obtuvo el segundo lugar en la fase decisiva, luego de vencer por la cuenta mínima a Argentina con una agónica anotación de Reinaldo Navia.

"Ante la circunstancia compleja respecto al partido Brasil-Colombia, nosotros estábamos prácticamente haciendo las maletas para regresar a Chile y acontece lo que aconteció. En ese momento, el grupo se hizo más fuerte para enfrentar el cuadrangular y llegar en igualdad de condiciones contra Argentina. Fue lo mejor que nos pasó, nos hicimos fuertes", recuerda el ex defensa de Colo Colo.

"Incluso, pudimos haber quedado primeros en la clasificatoria a las Olimpíadas, fue un hecho histórico. Después fue diferente, con tres ayudas, como Pedro Reyes, Iván Zamorano y Nelson Tapia, para encarar los Juegos y conseguir la medalla de bronce, que fue increíble", complementa Contreras.

El mundialista en Sudáfrica 2010 asegura que el bronce obtenido en Sídney es uno de los hechos más relevantes de su carrera. Pese a que no tiene mucho conocimiento sobre el combinado nacional que dirigirá Bernardo Redín, espera a que pueda lograr la clasificación a Tokio 2020: "Fue uno de los logros más importantes de mi vida. Ya se cumplen 20 años de una participación en unas Olimpíadas, ojalá que en esta ocasión nuevamente se pueda cumplir el objetivo. No he visto al equipo, pero naturalmente les deseo lo mejor en este Preolímpico".

Revisa el fixture de la Roja Sub 23 en el Preolímpico de Colombia:

Sábado 18 de enero

Ecuador vs. Chile, 20:00 horas – Estadio Hernán Ramírez, Pereira

Martes 21 de enero

Chile vs. Venezuela, 20:00 horas – Estadio Centenario, Armenia

Viernes 24 de enero

Chile vs. Argentina, 22:30 horas – Estadio Hernán Ramírez, Pereira

Lunes 27 de enero

Chile tiene jornada libre

Jueves 30 de enero