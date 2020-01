Vidal entregó exquisita asistencia a Messi para el primer gol del Barcelona en la era Setién

Arturo Vidal cumplió un rol principal en la primera anotación del Barcelona en la era de Quique Setién. El mediocampista nacional fue esencial para que Lionel Messi anotara el gol con el que rompió el hielo en Camp Nou.

El mediocampista nacional habilitó al argentino con un exquisito taco en el minuto 75 de partido. La jugada inició con un quite de Riqui Puig, quien le entregó el balón a Messi, el trasandino asistió a Griezmann, quien le pasó la pelota al chileno para que este habilitara al astro catalán para poner el 1-0.

Ridiculous #Barca goal. Started by Puig winning the ball high up the pitch, great play from Messi, Griezmann, and Vidal before Messi finishes right-footed. pic.twitter.com/T0RUnweu4u

— James Nalton (@JDNalton) January 19, 2020