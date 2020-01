Gerente General de Unión Española advierte: "Pedimos que se pararan estas semifinales y como no lo hicieron, vamos a ir a la FIFA"

Siguen las reacciones tras la ausencia de Unión Española del partido ante Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Chile. Los hispanos no se presentaron al encuentro y los azules obtuvieron el Chile 4 a la Copa Libertadores por Walkover.

El gerente general del cuadro oriundo de Independencia, Luis Baquedano, advirtió que le solicitaron a la Federación detener los encuentros por la ronda de los cuatro mejores, sin embargo, como la respuesta fue negativa, recurrirán a la FIFA.

"Antes de que se jugaran las semifinales mandamos una carta al presidente y directores de la Federación. Pedimos que se pararan estas semifinales y como no lo hicieron, vamos a ir a la FIFA", señaló Baquedano en diálogo con El Mercurio.

Baquedano aseguró que "no nos han dado la posibilidad de defendernos, no hay instancias. La ANFP no tiene contemplada una fórmula para ir al TAS. Esto no es un capricho. Está el acta del consejo de presidentes del 29 de noviembre, donde se dice que se terminó la Copa Chile".

Por otro lado, Arturo Aguayo, director de la ANFP sostuvo que no tenían las facultades para detener el torneo:"El consejo no tenía atribución alguna para terminar la Copa Chile, porque esta pertenece a la Federación".

Finalmente, el secretario general del organismo, Aldo Corradossi indicó que "todos tenemos derecho a equivocarnos. No hemos cometido ninguna irregularidad, no hemos tratado de favorecer a un equipo determinado".