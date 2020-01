Prensa española criticó a Vidal pese a su gran actuación: "Setién le ha pedido cosas que su fútbol no acaba de absorber"

Barcelona derrotó por 1-0 al Granada en el Camp Nou. El triunfo fue el primero de Quique Setién como entrenador de los catalanes, y tuvo como protagonista al chileno Arturo Vidal, quien entregó la asistencia clave para el único tanto del partido.

Sin embargo, y pese a la gran actuación del mediocampista nacional, la prensa española tuvo comentarios dividíos para definir el desempeño del ex Bayern Munich. Donde pese a la asistencia, comentaron que aún no se logra adaptar al juego ordenado de Setién.

Sport, medio especializado en el conjunto catalán le puso nota 7, la mejor del equipo, donde compartió con Messi, Griezmann y Puig. Sin embargo, su comentario no fue del todo positivo: "Setién le ha pedido cosas que su fútbol no acaban de absorber. Le va el desorden y la anarquía, dos características que no casan con la propuesta planificada del técnico. Arrancó cohibido, pero fue soltándose poco a poco hasta ser uno de los más incisivos en ataque".

Por su parte, Marca lo ubicó en la tercera posición, detrás de Lionel Messi y de Riqui Puig. El medio madrileño apuntó que: "Ofreció mucho trabajo. Presionó mucho a los centrocampistas del Granada para que no sacaran la pelota. Se incorporó bien desde atrás en las jugadas de ataque. Dio el pase de gol a Messi de tacón".

Finalmente, Mundo Deportivo destacó que la titularidad de Vidal no era esperada: "Setién empezó sin dogmas. "Arturo, a jugar". Con la titularidad menos pronosticada y el final menos previsible, el chileno inventó la asistencia clave con taconazo incluido para desmentir tópicos".