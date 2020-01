"A reclamar a la FIFA": ¿Mito o realidad detrás de la amenaza de Unión Española?

La Unión Española no se presentó a jugar la semifinal de la Copa Chile 2019 ante la U, a modo de alegato por sentirse pasada a llevar, pues, según su criterio, merece el cuarto cupo nacional para la Libertadores 2020. Los dirigentes hispanos, con el gerente general Luis Baquedano como vocero, han anunciado a los cuatro vientos que van “a reclamar a la FIFA”.

Esta última frase, usada como “cliché” ante un mal cobro de un árbitro en la “época pre-VAR”, parece no tener bastante sustento en la realidad. “Es absolutamente un mito. Distinto sería si la Federación de Fútbol de Chile estuviese infringiendo normativas de la FIFA, pero en este caso, a buenas y a primeras, yo no veo eso”, explica Gonzalo Bossart, ex árbitro del TAS y profesor del módulo de Derecho del Programa FIFA/CIES.

La aclaración inicial que hace el docente para entender este complejo tema es más estructural. “Cuando hablamos de la ANFP y de su relación con la FIFA, si bien la primera es socia de la segunda, nunca nos podemos olvidar de que estamos hablando de dos órganos completamente independientes. Por lo tanto, desde el punto de vista jurisdiccional, no existe ninguna obligación para que la FIFA pueda revisar decisiones que un tercer órgano como la ANFP haya adoptado en su esfera”, indica el también ex funcionario del ente con sede en Zúrich.

“En el evento de que efectivamente pudiese existir una apelación, tendría que ser en base a una determinación específica en los estatutos de la Federación de Fútbol de Chile, que le dé competencia a un tercero para que éste pueda revisar las decisiones que toma”, prosigue el especialista. “Eso es lo que pasa hoy con el TAS, que hoy no es competente”, complementa.

En cuanto a la resolución tomada en Quilín de continuar con el certamen copero, Bossart es tajante. “Yo no veo posibilidad cierta de que un club que se vio afectado pueda recurrir a la FIFA para que se cambie esa decisión”, cierra.