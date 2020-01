Histórico: Novak Djokovic alcanzó su victoria 900 en la ATP tras derrotar a Jan-Lennard Struff en su debut en el Abierto de Australia

Novak Djokovic (2° del ranking ATP) tuvo un debut en el Abierto de Australia que nunca olvidará. El serbio derrotó a Jan-Lennard Struff (37° ) y alcanzó las 900 victorias en el circuito.

El campeón defensor se impuso sobre el alemán por 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1, en 2 horas y 16 minutos de juego, confirmando su favoritismo para revalidar la corona en el primer Grand Slam del año.

Tras vencer a Struff, el balcánico se unió al selecto grupo de tenistas que alcanzaron 900 triunfos en su carrera. En la lista aparecen jugadores de la talla de Jimmy Connors (1274 victorias), Roger Federer (1238), Ivan Lendl (1068), Rafael Nadal (981) y Guillermo Vilas (949).

En la segunda ronda del Australian Open, Nole se enfrentará al ganador del encuentro entre el japonés Tatsuma Ito (146°) y el indio Prajnesh Gunneswaran (123°).

Cherishing this moment. Thank you guys so much 🙏🏼😃 https://t.co/naZA6jpXS6

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 20, 2020