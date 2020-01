Caputto y Salas ven el Superclásico de la Copa Chile como una prueba para el resto del año

Mario Salas y Hernán Caputto adelantaron el partido de este miércoles, donde ambos técnicos coinciden que Colo Colo y Universidad de Chile usarán esta final de Copa Chile para afinar detalles para el resto del año, aunque tomando el peso que es un Superclásico.

En la tradicional conferencia de prensa que organiza la ANFP para este tipo de encuentros, el Comandante señaló que tanto este duelo, como las semifinales ante Universidad Católica, "significan niveles de exigencia al tope. Nos va a marcar el rumbo del equipo durante el año, así que uno agradece los niveles de exigencia y de los rivales a los que nos enfrentamos".

Misma línea siguió Caputto, quien además quizo marcar una diferencia con el pésimo 2019, donde los azules estuvieron peleando el descenso. Para el ex portero "Estamos en un año diferente, con otras expectativas. Es una muy linda oportunidad para nosotros para comenzar bien el año y hay que disfrutarlo" y agregó que "queda al margen todo lo que pueda haber pasado, este tipo de partidos siempre son especiales. Son muy finos y muy disputados".

Y es que para el estratega azul es una revancha, luego de caer en el Estadio Monumental 3-2 el pasado 5 de octubre, cuando Esteban Paredes se coronó como el máximo goleador de Primera División. "Todos los años traen mucho aprendizaje, reflexión y después de eso mucho análisis. Con respecto al pasado clásico, creo que estamos en un escenario completamente diferente, fue un partido muy parejo y disputado en ese momento que ganaron ellos", dijo el entrenador de los laicos.

En ese y otros encuentros se fijará Salas para plantear el clásico, ya que el técnico del Cacique señaló que "nos basamos en lo que hizo la U en los últimos partidos del año pasado y analizamos en cuanto a esa tónica. Este partido al ser una final tiene muchas características que no tiene el Campeonato".

Eso sí, para el ex entrenador de la Selección chilena Sub 20 "el partido con la U es distinto, los antecedentes se dejan de lado y no sirve la historia. Lo que ha pasado queda de lado", mientras que Caputto siguió la misma idea y dijo que "este tipo de partidos son los que uno siempre quiere. Estoy muy contento por este desafío. Estamos confiados y convencidos de lo que podamos hacer mañana".