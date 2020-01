Cristian Garin concretó su triunfo en el Abierto de Australia y ahora irá ante un ex número 3 del mundo

Cristian Garin (36º del ranking ATP) obtuvo un nuevo hito en su carrera al lograr, tras la lluvia, su primer triunfo en el Abierto de Australia, tras superar al italiano Stefano Travaglia (74º) y avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam del año.

El tenista chileno iba 6-4, 6-3 y 1-1 cuando el partido se tuvo que interrumpir por lluvia la madrugada del lunes. Tras la reanudación, a primera hora de este martes, el Tanque no tuvo problemas para ganar la última manga 6-4 en apenas media hora.

La primera raqueta nacional confirmó su buen arranque de temporada con un juego agresivo, y un gran nivel de ataque en la red. Eso, sumado a los errores no forzados del rival, llevaron al chileno a conseguir su primera victoria en el Grand Slam oceánico.

Con este resultado, Garin enfrentará al canadiense Milos Raonic, ex número tres del mundo, quien avanzó a segunda ronda tras dejar en el camino al italiano Lorenzo Giustino por 6-2, 6-1 y 6-3.

