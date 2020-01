Entrenador de Tabilo y la receta para ganarle al "gigante" Isner: "Dando todo, jugando aguerrido, vamos a intentar dar el gran golpe"

Un tuiteo llamó la atención del mundo del tenis. Guillermo Gómez, entrenador de Alejandro Tabilo, publicó en sus redes sociales que estaba buscando hotel a las 02:00 de la madrugada de Melbourne, tras la inesperada clasificación de su pupilo a la segunda ronda del Abierto de Australia, luego de vencer al colombiano Daniel Galán.

Ya con alojamiento asegurado, el coach se dio unos minutos para comentar la actuación de su dirigido con El Gráfico Chile. También adelantó el complicado próximo duelo ante el estadounidense John Isner (19º), de 2,08 metros de estatura, para el cual avisa que Ale está a la altura.

¿Qué cambió en estos días, entre qualy y primera ronda, para dar semejante golpe?

La verdad, lo mejor es que no ha cambiado nada. Hemos seguido jugando de la misma forma, el mismo tenis, él se sigue desarrollando y eso es lo que más confianza le ha dado, en el sentido de que ya sabe lo que tiene que hacer y cómo comportarse. Eso le ha dado frutos partido a partido.

Jugó como un veterano en los momentos clave. ¿Ha habido un trabajo especial en ese aspecto?

Más que un trabajo especial, es seguir con lo que hemos hecho todo este tiempo, que él entienda cómo tiene que jugar y comportarse, y lo ha ido desplegando de buenísima forma hasta el minuto. Es mucha conversación en el día a día, explicarle la táctica y que él tiene un gran potencial. Eso lo está desarrollando y, al final, el triunfo es totalmente de él.

Se viene Isner. ¿Cómo se le juega al "gigante"?

La estrategia no te la puedo revelar, pero sí vamos a jugar tal como lo venimos haciendo, dando todo dentro de la cancha y jugando todos los puntos de forma muy aguerrida. Con eso vamos a intentar dar el gran golpe.

La última, para que vayas a descansar. ¿Cambian las expectativas para la temporada con semejante inicio? ¿Hasta dónde planean llegar este año?

Las expectativas en cuanto a números no han sido tan así, sino que ha sido mejorar, mejorar y mejorar, y eso no ha cambiado en nada. Seguimos trabajando con la misma humildad y paciencia que hemos tenido hasta este minuto, que es lo que ha ido premiando a Alejandro. Vamos a seguir igual, a nosotros no nos cambia nada por ganar uno, dos, tres o cuatro partidos.