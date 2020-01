Esteban Paredes viajó con Colo Colo para jugar el Superclásico ante la U, pero "no cree" que sea titular

Colo Colo viajó a Temuco para enfrentar a Universidad de Chile en la final de la Copa Chile, donde entre los 22 jugadores destaca el retorno de Esteban Paredes, quien superó las molestias físicas que lo dejaron fuera de las semifinales ante Universidad Católica.

El delantero dijo en el aeropuerto que se siente "físicamente bien", pero dijo que "no creo que seré titular". Y es que recién se viene reintegrando a los entrenamientos y desde el cuerpo técnico no quieren arriesgar al Tanque, por lo que Nicolás Blandi iría desde la partida en ataque, en desmedro de Javier Parraguez.

La nueva táctica de la ANFP se pondrá a prueba en el Superclásico de Copa Chile Desde Quilín calificaron como "un lindo desafío" la final entre Colo Colo y la U para el plan de guardias diferenciados, donde se incluye el bullado comando de élite. Además, señalan que no solo se trabaja en seguridad, sino "en mejorar la experiencia del hincha en el estadio", lo que también suma al espectáculo dentro de la cancha.

El capitán de los albos ha anotado 15 goles en el Superclásico, por lo que está a solo uno del ídolo azul Carlos Campos y así convertirse en el máximo goleador histórico de los partidos entre el Cacique y los estudiantiles. Por lo mismo, Paredes señaló que está "más que motivado" para el encuentro y agregó que "el equipo está concentrado en lo que tiene que hacer. Tenemos que estar a la altura de lo que va a ser el partido y tenemos que ganar. Siempre hay motivación con el máximo rival".

Otro que viajó con el plantel, pero no estaría entre los 11 del inicio es Matías Fernández, aunque el volante podría ingresar en el segundo tiempo, tal como lo hizo ante la UC. El que no viajó es Pablo Mouche, quien todavía realiza una pretemporada que le permita no tener recaídas en la lesión muscular que sufrió en noviembre pasado.

De esta forma, el equipo que prepara Salas para el duelo ante la U sería con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald De la Fuente; Carlos Carmona, Branco Provoste; Gabriel Costa, Leonardo Valencia, Marco Bolados; y Blandi.