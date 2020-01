El Abierto de Chile puso a la venta las entradas para el primer torneo ATP en el país desde 2014

View this post on Instagram

¡COMENZÓ LA VENTA DE ENTRADAS! 👏🏼🤩. ⠀ ¿Cuándo la venta de entradas? ¡Yapo, saquen las entradas! ¿Y los precios? SE ACABÓ. ⠀ Ya están disponibles los boletos para el Chile Dove MenCare Open 2020. Ingresa a nuestra página web o Puntoticket adquiere tus entradas para disfrutar del mejor tenis nacional en internacional en nuestro país 🎾🇨🇱. ⠀ ¡Te esperamos!