Hernán Caputto y la derrota de la U en la final: "Espinoza era el designado para patear el penal"

La derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo por la final de la Copa Chile caló hondo entre los azules, sobre todo porque pudieron comenzar ganando, pero Ángelo Henriquez falló un penal a los 21 minutos.

Hernán Caputto señaló en conferencia de prensa que "Gonzalo Espinoza era el designado para patear el penal. No lo hizo porque a veces ocurren estas cosas, un jugador se lo pidió de buena manera, con optimismo, y no me molesta porque puede suceder. Los jugadores designados pueden elegir quien patea el penal, me molestaría si estuvieran peleando".

El entrenador respaldo a Henriquez y dijo que "tiene muchas capacidades, le entrega muchas cosas al equipo. El tema del penal, se sintió muy confiado, quería la posibilidad de meter el gol y esas cosas se comentan después de si el penal no entró".

A pesar de eso, para el estratega de los estudiantiles el error "generó un tema anímico importante y desde ahí, con respeto, volvieron al partido", ya que antes los laicos dominaban el encuentro. De todas formas, Caputto agregó que "luego encontramos la posibilidad de un gol, pero llegó la atrapada de Brayan Cortés. También veníamos con la posición de balón, pero el descuento llego demasiado tarde".

El tema anímico es lo que más le preocupa al ex portero, ya que la idea es no repetir el mal 2019 que comenzó con la sorpresiva eliminación con Melgar en Copa Libertadores, por lo mismo dijo que "los jugadores se tienen que poner rápidamente a punto, el domingo volvemos al Campeonato Nacional y siempre duele perder una final, más si es contra Colo Colo".

Finalmente, sobre si se necesita más refuerzos para enfrentar el torneo, Caputto recordó que la U tiene "cuatro jugadores que están en la Sub 23 y están haciéndolo bien. Tenemos un plantel que está muy en forma, no por perder un partido los voy a cuestionar. Solo está el tema del lateral. Sin volver a ver el partido, siento que hay cosas positivas y por ellas intentaremos mejorar".