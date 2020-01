Matías Fernández y su retorno a Colo Colo: "Me fui campeón en 2006 y ahora vuelvo con esta bendición"

La victoria de Colo Colo 2-1 ante Universidad de Chile no solo le dio un nuevo título de Copa Chile a los albos, sino que marcó el regreso de Matías Fernández a los Superclásicos después de 14 años, algo que no quiso pasar desapercibido.

El volante se mostró contento por levantar el trofeo y en la transmisión oficial señaló que "es muy lindo comenzar la temporada así, con una Copa. Tengo los mejores recuerdos en un Superclásico, me fui campeón en 2006 y ahora vuelvo con esta bendición".

El Mati, eso sí, reconoció que fueron los azules quienes "tuvieron mejores oportunidades, pero fuimos más contundentes", destacando la eficacia de los albos, sobre todo en el primer tiempo, con goles de Marco Bolados y Javier Parraguez.

Finalmente, Fernández agradeció los minutos en cancha que tuvo en las semifinales ante Universidad Católica y en la final ante la U, debido a las dudas que ha despertado su físico desde su llegada, pero señaló que "tengo muchas ganas para llegar a mi mejor condición, para poder aportar al equipo".