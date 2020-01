Bochorno total: Raúl Olivares deja San José de Oruro a un día del estreno en Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2020 arrancó con más bochornos que fútbol. Si bien anoche el certamen continental inició su edición 2020 con el empate 1-1 entre Carabobo de Venezuela y Universitario de Perú, las polémicas se han tomado la agenda.

Primero fue el caso de Guaraní quien inscribió mal a un jugador por lo que será baja en todo el certamen, y luego el escándalo de su rival, el San José de Oruro que sufrió la polémica renuncia del portero chileno Raúl Olivares.

Resulta, que a través de un comunicado en Facebook, la Araña decidió no fichar en el elenco minero tras denunciar que la dirigencia cambió a última hora las condiciones contractuales.

"Una lástima que este escudo y gran equipo se ensucie con gente que no tiene ética profesional. No fueron capaces de cumplir ni el 1 por ciento de lo que me prometieron", escribió el ex Colo Colo en Facebook.

"Ni a un así piensan en la familia de los jugadores. Como les dije, el dinero no es lo importante. Por eso accedí a lo que me propusieron, pero señores, los acuerdos se respetan y jugar con la desesperación de los jugadores no es lo más apropiado", agregó Olivares.

"Las ganas de jugar Copa Libertadores fueron el combustible para que yo asumiera mis gastos de pasaje y estadía para que cuando llegara el momento ustedes cambiaran lo acordado… lamentable", continuó el chileno.

Y cerró: "Aún así les deseo lo mejor porque tengo compañeros que insistían que me quedara y les tengo mucho aprecio, pero bajo esas condiciones debo seguir mi camino, perjudicado, no tanto en lo económico, más bien en el tiempo. Eso nadie me lo devuelve".

Raúl Olivares había dejado el Always Ready para fichar en la V azulada por disputar el torneo continental, acuerdo que finalmente no se logró.