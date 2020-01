Tragedia post Dakar 2020: Piloto holandés muere tras caída en la carrera que lo dejó en estado grave

Pese a que el Rally Dakar terminó hace una semana, una nueva tragedia vuelve a enlutar a la carrera más extrema del mundo, luego que la organización confirmara el fallecimiento del piloto holandés Edwin Straver.

El corredor de motos había quedado herido de gravedad tras sufrir una fuerte caída el pasado 16 de enero, por lo que fue hospitalizado, sin embargo falleció este viernes debido a las múltiples lesiones.

"Edwin fue reanimado en la pista por el equipo médico que acudió en helicóptero y atendió al piloto en estado de paro cardíaco. Trasladado al hospital de Riyadh, fue atendido por el equipo de reanimación del centro antes de ser repatriado a los Países Bajos el pasado miércoles", señaló el Dakar en un comunicado.

El escrito de la organización destacó que "Edwin Straver, expiloto de motocross, de 48 años, participaba en su tercer Dakar. Terminó 30° en 2019, proclamándose ganador de la categoría Original by Motul en la que se inscribió nuevamente en 2020".

La muerte de Straver se suma también al fallecimiento del portugués Paulo Gonçalves quien tras sufrir una caída falleció en la misma ruta producto de un paro cardíaco.

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.

Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin's family and friends.

