Lucas Domínguez, recientemente ascendido con La Serena, anunció su retiro del fútbol profesional

Lucas Domínguez, quien recientemente ascendió con Deportes La Serena a Primera División, anunció su retiro del fútbol profesional. El zaguero publicó la noticia en su cuenta de Twitter donde agradeció a sus compañeros y a la gente ligada al deporte.

En el comunicado que compartió el ahora ex futbolista, señaló que: "No fue fácil tomar esta decisión ya que han sido más de 15 años de mi vida los que he estado ligado a este deporte, y más de 11 como profesional. Espero encontrar la misma alegría que me brindó el fútbol en los desafíos que se vienen por delante".

Domínguez añadió que: "Estoy feliz y agradecido de haber tenido la posibilidad de haber jugado en los equipos que jugué y los lugares que conocí gracias a ello. Feliz de haber tenido la suerte de jugar dos temporadas en el extranjero".

Recordar que el defensa fue parte de algunas nóminas de la Roja: "Orgullos por siempre de haber tenido el privilegio de representar a nuestro país vistiendo la camiseta de la selección".

Lucas Domínguez fue formado en Audax Italiano, y luego fue parte de clubes como Colo Colo, Everton, Ponferradina (España), Palestino, Unión Española, Pafos FC (Chipre), Rangers y Deportes La Serena, con los que ascendió recién el jueves.