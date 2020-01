Rafael Nadal apabulló a Pablo Carreño Busta y se enfrentará a Nick Kyrgios en los octavos de final del Abierto de Australia

Rafael Nadal (1º del ranking ATP) sigue con paso firme en el Abierto de Australia. El español se metió en los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada tras derrotar sin problemas a Pablo Carreño Busta (30º).

El zurdo apabulló a su compatriota por 6-1, 6-2 y 6-4, en una hora y 38 minutos de juego, coronando su quinta victoria ante Carreño Busta. Además, durante su participación en el Australian Open 2020, Nadal no cedió ningún set ante sus rivales.

En la ronda de los 16 mejores del certamen, el número uno del mundo se enfrentará al polémico Nick Kyrgios (26º), quien avanzó tras eliminar al ruso Karen Khachanov. Sabido es que la relación entre ambos no es la mejor y ya hay morbo con su reencuentro, porque en la segunda ronda de la competición, el australiano imitó el servicio de Nadal ante Gilles Simon tras recibir una amonestación.

Rafael Nadal y Nick Kyrgios se enfrentarán por el pase a los cuartos de final del Abierto de Australia en horario por confirmar. El vencedor se enfrentará al ganador de la llave entre Gael Monfils y Dominic Thiem.

🇪🇸 VAMOS 🇪🇸

In the battle of the Spaniards, @RafaelNadal dispatches of compatriot Pablo Carreno Busta 6-1 6-2 6-4 to reach the fourth round at the #AusOpen for the 13th time.#AO2020 pic.twitter.com/WvNo5nfOUN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020