Kobe Bryant falleció tras un accidente en su helicóptero

El básquetbol está de luto. Kobe Bryant, legendario jugador de Lakers y cuarto máximo anotador histórico de la NBA, falleció a los 41 años tras un accidente en su helicóptero Sikorsky S-76, mientras viajaba con cuatro personas. La aeronave cayó en Calabasas, en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Según informó TMZ, se confirmó la muerte de todos los tripulantes, sin embargo, no viajaba la esposa del jugador, Vanessa Bryant, ni sus hijas. Además, Adrian Wojnarowski, periodista especializado en la NBA, también ratificó la presencia del ex escolta en el accidente.

De esta forma, el mundo del deporte llora tras la muerte de uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto. Bryant jugó como profesional entre 1996 y 2016 en Los Angeles Lakers, tuvo una carrera brillante, consiguió cinco anillos de campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010) y fue escogido 18 veces en el All Star.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020