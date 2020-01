Manchester City apabulló al Fulham y avanzó de ronda en la FA Cup con Claudio Bravo de titular

Manchester City clasificó a la cuarta ronda de la FA Cup. Los dirigidos por Pep Guardiola derrotaron sin inconvenientes al Fulham y con la presencia de Claudio Bravo entre los titulares.

El encuentro fue un mero trámite para los ciudadanos y la temprana expulsión de Tim Rean (6’) les facilitó aún más las cosas. El cuadro mancuniano se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Ilkay Gundogan (8’) a través de lanzamiento penal, Bernardo Silva (19’) y doblete del brasileño Gabriel Jesus (72’ y 75’).

En su próximo desafío, los Citizens recibirán al United en el Etihad Stadium por las semifinales de la Capital One Cup, en lo que será una nueva edición del clásico de Manchester. Cabe recordar que los Sky Blue llevan la ventaja en la serie tras imponerse por 3-1 en la ida. El encuentro será el miércoles 29 de enero, desde las 16:45 horas.

Time for Pep's post-match reaction! 🗣

The numbers behind it 🧮

🔵 4-0 🔴 #MCIFUL #ManCity pic.twitter.com/ZXCSftDUIk

— Manchester City (@ManCity) January 26, 2020