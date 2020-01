Reinaldo Rueda y el nivel de la Roja sub 23 en el Preolímpico: "Estamos ante un buen futuro"

La Roja sub 23 buscará ante Colombia la clasificación al cuadrangular final del Preolímpico, que entrega dos boletos a Tokio 2020. Por esto, es que Reinaldo Rueda sigue de cerca el trabajo de su ayudante Bernardo Redín en el combinado juvenil. El ex entrenador de Atlético Nacional y Flamengo, se mostró satisfecho con el nivel mostrado por Chile en el certamen.

"Lo que han hecho es gratificante, considerando todos los antecedentes (de la preparación). Hay que ser sensatos, todos los chilenos. Este grupo ha superado todas las expectativas", inició Rueda en diálogo con El Mercurio.

Sobre la generación de la sub 23, Rueda considera que "si a este grupo lo trabajamos, lo estimulamos y lo preparamos mejor, estamos ante un buen futuro".

Finalmente, el colombiano espera que los juveniles no sean pieza de recambio y logren continuidad en sus respectivos equipos:"No le podemos pedir peras al olmo, si no hemos dado las herramientas no podemos exigir tanto. Nosotros debemos cuidarlos, pero principalmente sus clubes, que no sean relleno de 20 minutitos o media hora, sino que sean titulares por sus condiciones y puedan consolidarse".

Chile se enfrentará con Colombia en la última fecha del Grupo A del Preolímpico. El encuentro será el jueves 30 de enero, desde las 20:30 horas.