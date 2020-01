"Este va a ser el mejor de todos": La increíble anécdota entre Kobe Bryant, Ronaldinho y Lionel Messi

Cientos de historias y anécdotas han comenzado a ver la luz en las últimas horas tras la muerte de la ex estrella de la NBA, Kobe Bryant, quien falleció tras sufrir un accidente en helicóptero en Los Ángeles.

La relación de Bryant con el fútbol guarda varios capítulos interesantes, y uno de ellos tiene que ver con su estrecha relación con el Barcelona y cuando conoció a Lionel Messi de la mano de su amigo Ronaldinho.

Hace unos algunos años, el ex escolta de los Lakers había revelado en una entrevista el día en que el astro brasileño le presentó a Messi durante una gira del Barcelona por Estados Unidos en 2006.

"Hace varios años, el Barça vino a Los Ángeles de pretemporada. Yo estaba hablando con Ronaldinho, que era un gran amigo mío, y me dijo: ‘Kobe, mira te voy a presentar al que va a ser el jugador más grande de todos los tiempos’. Y yo le dije '¿Cómo? Pero si tú eres el mejor del mundo'. Pero él me contestó: 'No, no. Este va a ser el mejor'. Ese chico era Messi, que tenía solo 17 años", narró Mamba en aquella oportunidad.

Con la triste noticia de su fallecimiento, Ronaldinho no se quiso quedar atrás con un mensaje en redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, el brasileño le dedicó un "descanse en paz, mi amigo”, junto a una foto donde se ve a ambas figuras conversando.