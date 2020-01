NBA suspende el clásico de Los Angeles entre Lakers y Clippers por la muerte de Kobe Bryant

La sorpresiva muerte de Kobe Bryant ha sido un duro golpe para todo el mundo del deporte en general, donde diferentes personalidades, clubes y ligas completas le han rendido homenaje al ex basquetbolista. Pero ha sido más duro aún para Los Angeles Lakers.

Black Mamba brilló durante 20 temporadas en el cuadro oro y púrpura, donde ganó 5 anillos de la NBA, por lo que es todo una leyenda en la franquicia. Por lo mismo la liga anunció que postergará el próximo duelo de la escuadra que hoy comanda LeBron James.

Los Lakers debían enfrentar a Los Angeles Clippers en el clásico de la ciudad el próximo jueves 28 de enero a las 00:00, hora chilena, pero "por respeto al equipo debido a la tragedia", se decidió suspender el encuentro.

Por ahora el equipo de toda la vida de Kobe Bryant no se ha manifestado por redes sociales sobre la muerte del ganador de dos oros olímpicos con la selección de Estados Unidos, en una clara muestra de luto.

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi

— NBA (@NBA) January 27, 2020