Esteban Paredes asoma como titular en Colo Colo después de la lesión de Nicolás Blandi

La lesión de Nicolás Blandi dejará al refuerzo de Colo Colo fuera del debut en el Campeonato Nacional y le abre una puerta al ídolo Esteban Paredes entre los titulares para enfrentar a Palestino, aunque el capitán espera que su compañero vuelva lo antes posible.

El máximo goleador histórico del fútbol chileno habló a la salida del Estadio Monumental y señaló que la ausencia de Blandi y Matías Fernández "es un tema de cuidados. Matías tenía que hacerse un chequeo o lo que le dijo el kinesiólogo. Esperemos que de aquí a la próxima semana ya estén los dos".

Pero el Tanque no compite solo para ser desde la partida, ya que Javier Parraguez se encuentra en buena forma y tiene la confianza de Mario Salas, sobre todo después de sus buenas actuaciones por Copa Chile.

Además de las dudas en ofensiva, el Cacique también tendría problemas en el fondo, debido a ciertas molestias de Julio Barroso. Con Matías Zaldivia todavía en recuperación y sin la llegada de un refuerzo en la zaga, el Comandante utilizaría a Felipe Campos como defensa central, una posición que ha usado el formado en La Cisterna en varias oportunidades.

Eso sí, no solo los albos perdieron poder en ataque, ya que los árabes vendieron a Lucas Passerini a Cruz Azul de México, por lo que ya no contarán con el goleador del torneo pasado. Para Paredes, los tetracolores "pierden mucho con la partida de Passerini, pero tenemos que preocuparnos de los que están, no de los que se fueron" y agregó que "tienen buenos jugadores y nos han complicado en los partidos anteriores que tuvimos".

De esta forma, el equipo que Salas prepara ante los árabes sería con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Campos, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente; César Fuentes, Carlos Carmona; Gabriel Costa, Leonardo Valencia, Marcos Bolados; y Paredes.

Del VAR y la Libertadores

Paredes también tuvo tiempo para hablar sobre los objetivos de Colo Colo para el 2020. Luego de consagrarse campeones de Copa Chile y con el inicio del Campeonato Nacional encima, el delantero no se olvidó de la Copa Libertadores de América.

"La última Copa llegamos a cuartos, ese es el piso que debemos tener. En la competencia local siempre tenemos que ser protagonistas y campeón", sentenció el ariete, que puso metas altas para el cuadro de Macul.

Finalmente, el mundialista en Sudáfrica 2010 también se refirió al VAR y su debut en la liga, lo que calificó como algo bueno "mientras haya igualdad para ambos equipos, pero si hay diferencias, se va a complicar un poco, como lo que pasó en el partido de Iquique y Unión Española, que no se pudo usar. Es una lástima".