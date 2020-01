Nombres nuevos, errores viejos: "Es lo mismo que venimos viendo, la U se asusta y se echa para atrás"

Nombres nuevos, errores viejos. Universidad de Chile renovó buena parte de su plantel, pensando en no repetir los yerros del 2019 para escaparse rápido de la temida zona de descenso, pero en el arranque del 2020, parece ir por la misma senda.

Van dos duelos oficiales en la temporada e igual cantidad de derrotas, por idéntico marcador, una ante Colo Colo en la final de la Copa Chile y la otra en la primera fecha del Campeonato Nacional. Los desaciertos son similares.

La U se crea opciones, pero no las concreta, salvo por una patriada de Matías Rodríguez en el Superclásico o por un penal de Joaquín Larrivey en Talcahuano, y las termina pagando en su propio arco. “Nos vamos un poco amargos, porque creo que no era para perder este partido”, expresó Hernán Caputto en la conferencia de prensa en el CAP.

Las ocasiones desperdiciadas se suman a las desconcentraciones en el cierre de los encuentros, otro de los puntos que los azules no logran mejorar. “Tenemos que entender, los partidos están durando casi 100 minutos y hay que estar en el alto grado de concentración hasta que termine”, criticó el entrenador de los laicos a sus pupilos.

Todo lo anterior, con varios apellidos que no estaban el año pasado y que ya debutaron en estos dos choques, pues, además del Bati, ya se estrenaron los refuerzos Luis Del Pino Mago, Walter Montillo, Fernando Cornejo y Sebastián Galani. También podrían considerarse como caras nuevas a Jonathan Zacaría y Augusto Barrios, quienes nunca habían con el ex arquero como DT.

“Cuando el partido esté ahí, lo tienen que liquidar”

Uno de los ex entrenadores azules más críticos con Caputto ha sido Jorge Socías. El Lulo, bicampeón con la U en 1994 y 1995, coincide con el análisis y cuestiona la elección de los refuerzos para lo que intenta hacer el DT.

¿Cómo ha visto a la U en estos dos partidos?

Es lo mismo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, no hay una línea definida y el equipo, cuando agarra el control, logra empatar y podía ganar si seguía así, se asusta y se echa para atrás. ¿Cuántos partidos se han perdido en los últimos minutos y en el alargue?

Cambian los nombres, pero los errores son los mismos…

Claro, es exactamente lo mismo que venimos viendo desde hace bastante tiempo. No podríamos decir que merecieron ganar ni perder, pero los errores y la falta de confianza llevan a esto. Ahora, si traigo un centrodelantero, que me imagino que es para cabecear, porque si no es para eso no sé qué hace ahí, y no le pongo punteros que le tiren centros, estamos liquidados. Después, hay dos puntas y uno se tira atrás de creación, entonces, no sé qué hacían Montillo y Jimmy Martínez. Me parece que hay una confusión. No tengo idea por qué la salida de Lucas Aveldaño para traer a Del Pino, no sé qué cambia o en qué mejora, no entiendo esas contrataciones.

¿Esto de la falta de confianza va más allá de los apellidos?

Pero es que una persona no puede cambiarlo. La mayoría conoce la historia, ya tiene la presión de lo que vienen viviendo desde hace rato, de la gente que está encima.

Pero es más de una persona. Al final, ¿no es por los jugadores o sí?

No estoy ahí para saber, pero está claro que tiene que ver con la presión que produce el equipo y la necesidad de los puntos, que es urgente. Estamos varios escalones abajo para salvarnos del descenso, entonces, cada encuentro es de una importancia tremenda. Eso deben asumirlo de una vez por todas y cuando el partido esté ahí, lo tienen que liquidar y no echarse para atrás. Me imagino que esa voz de defenderse no vendrá del entrenador, pero también tiene que tener las variantes para solucionar ese problema.