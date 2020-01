La nueva dupla Valencia-Bolados que ilusiona en Colo Colo: "Todavía nos estamos conociendo"

La victoria de Colo Colo 3-0 sobre Palestino demostró la contundencia del equipo de Mario Salas, pero además la buena dupla entre Marcos Bolados y Leonardo Valencia, quienes participaron en todos los goles del Cacique.

Para el Leo todavía "nos estamos conociendo. A Bolados no le puedo dar el pase al pie, por la velocidad que tiene, siempre debe ser con ventaja unos dos metros adelante", mientras que el puntero señaló que el ex Botafogo "nos ayuda mucho. Sus pases son muy buenos, usa los espacios. Eso me gusta mucho, porque lo aprovecho bien", según dijo en la transmisión oficial post partido.

Sobre la idea que quiere implementar el Comandante en elenco de Pedrero, Valencia señaló que "me gusta el fútbol que plantea. Debemos adaptarnos rápido a lo que quiere hacer el profe para seguir ganando". Por su parte, el ex Universidad Católica destacó que como equipo "estuvimos más finos en terminar la jugada, estamos muy contentos con el resultado".

Finalmente, Bolados habló sobre el brazalete de luto que usaron los jugadores de Colo Colo durante el encuentro y dijo que "supimos la triste noticia de nuestro compañero Pablo Mouche y quisimos apoyarlo un poco, pero desde dentro de la cancha". El padre del extremo argentino falleció durante este martes.