Alexander Zverev sigue a paso firme en el Abierto de Australia tras dejar en el camino a Stan Wawrinka

Alexander Zverev (7º del ranking del ATP) avanzó por primera vez en su carrera a una semifinal de Grand Slam al batir en los cuartos de final del Abierto de Australia al suizo Stan Wawrinka (15º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2.

En dos horas y 22 minutos, el tenista alemán, quien nunca había superado una ronda de ocho mejores en un major, supo imponer su tenis ante un veterano helvético que dio la sorpresa al quedarse con la primera manga.

Sin embargo, el tres veces ganador de Masters 1.000 (Roma 2017, Canadá 2017 y Madrid 2018) y del Masters de Londres 2018, confirmó su alza en el juego, por lo que sin problemas se impuso en los siguientes sets.

En semifinales, el germano quien aseguró tras la victoria que "es el día más bonito de mi vida", se enfrentará al ganador del duelo entre Rafael Nadal y Dominic Thiem.

Grand Slam semifinalist ✅@AlexZverev comes from a set down to def. Stan Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 to advance to his maiden #AusOpen semifinal.#AO2020 pic.twitter.com/OhexMEEySH

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020