ANFP no suspenderá la 2ª fecha del Campeonato Nacional tras muerte de hincha de Colo Colo a manos de Carabineros

La muerte de un hincha de Colo Colo en las afueras del estadio Monumental, luego del triunfo por 3-0 sobre Palestino durante la noche del martes, ha generado nuevamente tensión en el fútbol chileno.

El balompié nacional había arrancado con cierta normalidad en este 2020, tras terminar abruptamente su temporada 2019 producto del estallido social. Sin embargo, este hecho alteró los ánimos otra vez.

Por lo mismo, y ante la amenaza de suspender el Campeonato Nacional por parte de la Garra Blanca, la ANFP no quiso quedarse en silencio y entregó su versión a través de su presidente, Sebastián Moreno.

En conferencia de prensa, el timonel de la ANFP condenó el asesinato de Jorge Mora Herrera a manos de Carabineros. "No puede morir gente que va al estadio, esa es una situación que no es aceptable. Es fundamental lograr el esclarecimiento por el bien de la familia. Es un hecho terrible". reconoció Moreno.

Ante los rumores de una posible suspensión de la segunda fecha del Campeonato Nacional, Moreno fue tajante: "No jugar no es la solución, acá tenemos que ser capaces de brindarle toda la seguridad a las personas que asistan al estadio, nosotros como ANFP entregaremos el apoyo en logística a los clubes para que no se produzcan actos de violencia y en eso seremos intransables".

Respecto a los cuestionamientos por la excesiva presencia de Carabineros en el Monumental, Moreno indicó que "nuestras medidas de seguridad nos han permitido organizar 21 partidos con más de 120 mil personas en los estadios, esa es nuestra misión como organizadores".

"Hemos incorporado medidas de seguridad nueva, no hemos registrado incidentes, dentro de los recintos no hemos tenido actos de violencia. Tendremos cero tolerancia, no así con el legitimo derecho a manifestación", agregó.