Dominic Thiem derrotó a Rafael Nadal y disputará su primera semifinal en el Abierto de Australia

Dominic Thiem (5º) sigue con paso firme en el Abierto de Australia. El austriaco derrotó a Rafael Nadal (1º) en una dura batalla disputada en la Rod Laver Arena y clasificó a las semifinales del primer Grand Slam del año.

El pupilo de Nicolás Massú se impuso por 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6) al español en los cuartos de final del certamen, en un disputado partido que duró cuatro horas y diez minutos.

En su próximo desafío, Thiem se enfrentará al alemán Alexander Zverev (7º), quien también debutará en la ronda de los cuatro mejores del Australian Open. La otra semifinal será entre Roger Federer (3º) y Novak Djokovic (2º).

