"No vuelve más el fútbol": Garra Blanca amenaza con boicotear el Campeonato Nacional tras muerte de hincha de Colo Colo

La muerte de un hincha de Colo Colo, quien fue brutalmente atropellado por un camión de Carabineros tras el duelo entre el Cacique y Palestino está trayendo fuertes consecuencias, luego que la Garra Blanca pusiera en jaque la continuidad del Campeonato Nacional.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la barra oficial de los albos amenazó con boicotear el fútbol chileno tras el fallecimiento de un barrista. "Hoy terminado el último partido de la fecha el carro de Carabineros se tiro contra el común de los peatones que habitualmente transitan por las calles del David Arellano, embistiendo al compañero Jorge Herrera Moya quien acaba de fallecer en el Hospital de La Florida".

La Garra Blanca no se quedó ahí y aseguró que no permitirán que el Campeonato Nacional se reanude. "Condenamos y repudiamos de forma enérgica el actuar y la persecución cobarde de Carabineros, contra la barra y el hincha colocolino en general. Seremos claros… No vuelve más el fútbol hasta que paguen los asesinos del pueblo y quienes los amparan. Exigimos juicio y castigo!!! GARRA BLANCA “Quien siembra viento, cosecha tempestades".