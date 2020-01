Aníbal Mosa: "Uno no espera que un camión de Carabineros atropelle gente parada en la calle"

La muerte del hincha de Colo Colo, Jorge Mora, a raíz del atropello de un camión de carabineros caló hondo en Blanco y Negro, la concesionaria que administra los destinos de los albos. De hecho, Aníbal Mosa señaló que "estamos de luto" a la salida del Consejo de Presidentes que se desarrolló este viernes en la ANFP.

El mandamás del Cacique criticó fuertemente a la institución y dijo que "uno no espera que un camión de Carabineros atropelle a alguien que está parado en la calle o en la vereda. Esperemos que la cordura vuelva a prevalecer entre nosotros" y agregó que "estamos la familia de nuestro hincha".

"Condenamos los procedimientos que hizo Carabineros ese día, que le costó la vida a nuestro querido hincha. Esperamos que las autoridades den con los responsables de esta muerte. No queremos más muertes. No es posible que nos andemos matando entre chilenos en las calles. Jorge era muy cercano a esta institución, al Club Social. Después de un buen arranque deportivo, resulta que estamos lamentando una muerte que se podía haber evitado", continuó el empresario de origen sirio.

Finalmente, Mosa aprovechó de enviarle un mensaje a la jueza Andrea Acevedo, quien formalizó al carabinero acusado por la muerte de Mora, por sus "comentarios peyorativos hacia los que somos hinchas de Colo Colo. No es recomendable que una jueza que defiende el estado de derecho prejuzgue a los hinchas de Colo Colo. No lo vamos a aceptar. Creemos que no corresponden esas palabras de alguien que tiene que impartir justicia en el país".