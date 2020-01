La Roja Sub 23 no pudo convertirle a Colombia y quedó fuera del Preolímpico por diferencia de goles

La selección chilena Sub 23 no pudo convertir y empató 0-0 ante Colombia, quedando eliminado del Torneo Preolímpico Sub 23, terminando con el sueño de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que necesitaba ganar para avanzar al cuadrangular final.

La Roja comenzó de gran manera durante el primer tiempo, dominando el encuentro gracias a los ataques de Ángelo Araos y Pablo Aránguiz, además de los desbordes de Sebastián Cabrera y Remiendo Rebolledo. Los dirigidos por Bernardo Redín lograron complicar el arco resguardado por Esteban Ruiz principalmente con los remates desde fuera del área, pero no pudieron abrir la cuenta.

En el complemento los cafetaleros no cambiaron el libreto, defendiendo de buena manera y entregándole la pelota a Chile, mientras que el elenco nacional trataba de abrir la cuenta, pero no encontraba los espacios, menos después de la salida de Aránguiz a los 60 minutos por Iván Morales. Eso sí los locales estuvieron cerca, cuando a los 70' Gabriel Fuentes cobró un tiro libre que pasó muy cerca de la portería de Omar Carabalí.

Desde ahí no hubo mucho más de los locales, pero la Roja tampoco pudo abrir el cerrojo de los locales. Hasta que en los 90' Rebolledo centró a Diego Valencia, quien solo en el área chica logró convertir, pero en posición de adelanto, por lo que todo quedó invalidado.

De esta forma la selección chilena Sub 23 cerró una buena participación en el Torneo Preolímpico con 7 puntos, los mismos que los locales, pero con peor diferencia de goles. Eso sí, superó las expectativas, ya que debido a la mala preparación Redín había dicho que llegaban peor que sus rivales.