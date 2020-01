Cambio de aires en Norteamérica: Se confirmó el arribo de Felipe Mora a la MLS

Felipe Mora dejó las tierras aztecas para instalarse en Estados Unidos. El delantero nacional fue confirmado como nuevo refuerzo de los Portland Timbers de la MLS, donde llega a préstamo por un año.

El ex Universidad de Chile llega al conjunto dirigido por Giovanni Savarese. Destacar, también, que durante la temporada pasada quedó en la sexta posición de la Conferencia Oeste, y terminaron eliminados en la primera ronda de los playoffs ante Real Salt Lake.

El entrenador venezolano del club comentó sobre Mora que "es un goleador consumado y peligroso que ha tenido éxito a un nivel muy alto, y estamos entusiasmados de tenerlo en el equipo".

El chileno se sumará a otros jugadores nacionales que ya está en la MLS: Cristián Gutiérrez (Vancouver Whitecaps), Felipe Gutiérrez (Sporting Kansas City), Diego Rubio (Colorado Rapids) y José Bizama (Houston Dynamo).

Welcome to the Timbers, Felipe!

We have signed Chilean forward Felipe Mora on a one-year loan, with an option to exercise a permanent transfer, from @PumasMX.

DETAILS | https://t.co/ONZIjur4HN | #RCTID pic.twitter.com/sBg2ervN4v

— Portland Timbers (@TimbersFC) January 31, 2020