Leeds de Marcelo Bielsa cayó ante Wigan y cedió la punta de la Championship de Inglaterra

Leeds United de Marcelo Bielsa desaprovechó la chance de ser líder en solitario de la Championship de Inglaterra. Los Blancos perdieron por 1-0 ante Wigan en Elland Road y le cedieron el liderato del torneo a West Bromwich Albion.

El equipo del ex entrenador de la Roja dominó en los primeros 45 minutos, sin embargo, no tuvo la profundidad para hacerle daño a su rival. En tanto. Wigan hizo la diferencia en el complemento con un poco de suerte.

En el minuto 59, Joe Williams ejecutó un córner muy cerrado y el balón se desvió en el español Pablo Hernández, para decretar el segundo triunfo consecutivo de The Latics en la competición.

Con esta derrota, Leeds quedó en la segunda posición de la Segunda División del fútbol inglés con 55 unidades, una menos que West Bromwich Albion, quien alcanzó la cima tras derrotar a Luton Town. Por la jornada 31, el cuadro del entrenador rosarino visitará a Nottingham Forest en el City Ground, quien cosecha cinco partidos consecutivos sin derrotas.

FULL TIME: The Whites fall to a 1-0 defeat at Elland Road, with Joe Williams' 59th minute goal the decider

— Leeds United (@LUFC) February 1, 2020