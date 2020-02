¿Necesitan a Alexis? Manchester United no levanta cabeza y solo consigue un empate ante Wolves por la Premier League

Manchester United no logra salir del mal momento en la Premier League. Los Diablos Rojos igualaron sin goles ante Wolverhampton en Old Trafford y desperdiciaron la oportunidad de ingresar a la zona de competiciones internacionales europeas.

En el minuto 34’, Bruno Fernandes, recientemente traspasado al cuadro mancuniano, remató de media distancia pero el balón se fue desviado. A los 58’, el volante portugués ejecutó un tiro libre y el portero Rui Patricio estuvo espectacular para contener el balón.

Dos minutos más tarde, Juan Mata tuvo una clarísima. El español recibió en el área y el balón se fue afuera por poco. A 20 minutos del final, Wolves respondió a través de Raúl Jiménez, quien remató, sin embargo, David de Gea la mandó al córner.

A los 72’, Andreas Pereira remató de volea y Rui Patricio nuevamente intervino para ahogar el gol del United. A los 82’, Daniel Podence conectó un centro con un cabezazo y el balón se fue por encima del arco defendido por el portero español.

Tras el empate, los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer se ubican en la sexta posición de la Premier League y acumularon tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en la competición. En su próximo desafío, los Red Devils tendrán un difícil compromiso porque visitarán a Chelsea en Stamford Bridge.

A su vez, Wolves están séptimos con el mismo puntaje que el United, no obstante, los mancunianos tienen mejor diferencia de gol. En la próxima fecha, recibirán a Leicester City en el Molineux Stadium.

Dalot went close late on but #MUNWOL ends goalless.#MUFC

