Nada es imposible... salvo ganarle al Big Three una final de Grand Slam: "Estos tíos han llevado el tenis a un nivel nuevo"

“Nada es imposible”, la frase que inmortalizó Nicolás Massú, parece que no aplica para el Big Three, el trío que domina el tenis mundial compuesto por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El serbio derrotó este domingo en la final del Abierto de Australia al pupilo del Vampiro, Dominic Thiem, por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4, y volvió a impedirle al austríaco ganar su primer Grand Slam.

El dirigido por el viñamarino ha estado a un triunfo de la gloria en “majors” en tres ocasiones, donde ha sido detenido por los monstruos de este deporte. Si en Roland Garros fue el Rey de la Tierra, Rafa, en dos oportunidades, la segunda ya bajo el mando del chileno, ahora en Oceanía fue Nole, el máximo ganador del torneo australiano y desde este lunes número uno del ranking otra vez.

El balcánico suma ocho coronas en Melbourne y 17 en total, por lo que quedó a dos del español y a tres del suizo en este pugna histórica, donde corre con ventaja por su juventud, pues tiene 32 años, contra 33 del mallorquín y 38 del nacido en Basilea. Entre los tres han ganado 52 de los últimos 60 “grandes”, una cifra bestial, que tiene a toda la Next Gen sin títulos de esta categoría.

De hecho, los únicos que han podido romper con la hegemonía de este tridente no pertenecen a la nueva generación, pues ya superan las 30 primaveras. Andy Murray (32) y Stan Wawrinka (34) lo consiguieron tres veces cada uno, mientras que los otros fueron Juan Martín del Potro (31) y Marin Cilic (31).

“En otra época, sin ellos, habría sido más fácil”

Thiem se rindió ante estos monstruos tras su caída. Pese a que expresó sentirse “vacío”, confía en poder derrotarlos en el futuro en estas instancias.

"Estos tíos han llevado el tenis a un nivel nuevo, también a mí”, destacó el austríaco. “Quizá en otra época, sin ellos, habría sido más fácil, pero estoy feliz de poder competir contra ellos al máximo nivel. Espero ganar mi primer Grand Slam estando ellos en activo, porque eso contaría mucho más”, complementó.

El europeo siguió con las loas hacia el Big Three. “Es único en la historia del deporte que los tres mejores de la historia coincidan en la misma época. Eso hace que sea muy difícil para el resto. Se necesita ganarles al menos a dos de ellos para ganar un título así y casi todos han fallado en el intento, por eso es tan complicado”, explicó.

Por su lado, Djokovic reconoció que vio de cerca la derrota, sobre todo por un bajón físico, que revirtió luego de un paso por el vestuario. “Mi energía colapsó por completo. Me comencé a sentir mareado, no me creía lo que me pasaba. Estuve a punto de perder el partido”, indicó el serbio.