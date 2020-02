Felipe Reynero y sus goles ante Colo Colo: "No creo ser el amuleto"

Cobresal derrotó 2-1 a Colo Colo con dos goles de Felipe Reynero, tal como en el último partido entre ambos en septiembre del año pasado, cuando los nortinos derrotaron a domicilio a los albos con dos tantos precisamente del puntero.

A pesar de eso, el formado en Universidad Católica reconoció que "no creo ser el amuleto" de los mineros para derrotar el Cacique. "Me puse feliz por anotar los dos goles en el Monumental, ahora en el comienzo de año me toca de nuevo. Cuando se da la oportunidad de entrar, trato de hacerlo bien y estoy feliz por mí y por el equipo", dijo en conversación en la transmisión oficial del encuentro.

El extremo entró desde la banca para aprovechar su velocidad ante un rival que se vio cansado en El Salvador. "No es lo mismo jugar en la altura, con el calor, es complicado y los presionamos, eso les costó mucho" y agregó que Gustavo Huerta le pidió "que hiciera el ida y vuelta, tratar de llegar arriba y por suerte pude concretar".

Finalmente, sobre la posición de Cobresal en la tabla ponderada, Reynero señaló que "estamos metidos abajo y ya habían ganado algunos rivales directos, así que necesitábamos este triunfo".