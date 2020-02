Universidad Católica debutará ante O'Higgins en un renovado San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica tendrá su debut como local en el Campeonato Nacional 2020 ante O'Higgins de Rancagua en un renovado San Carlos de Apoquindo. Es que los bicampeones del fútbol chileno tendrán un nuevo y moderno tablero marcador.

Debido al acuerdo con uno de sus auspiciadores, los Cruzados tendrán nuevas pantallas electrónicas en el estadio, incluidas las de publicidad, mientras que las del tablero electrónico será una de las más grandes de Chile, con 118 metros cuadrados de alta resolución para los hinchas. Además habrá un tótem donde los hinchas podría simular virtualmente fotos con los jugadores del club, para mejorar "la experiencia estadio".

Pero eso no es todo, desde la precordillera también anunciaron que el recinto será una zona libre de humo, por lo que no se podrá fumar en ningún sector del recinto. Además, para julio de este año renovarán las luces cumpliendo estándares internacionales.

Dentro de la cancha la UC no presentará grandes novedades, ya que todo indica que Ariel Holan repetirá el equipo que derrotó a Santiago Wanderers 3-0, manteniendo a Diego Buonanotte como enganche, ante la lesión de César Pinares. Reimundo Rebolledo y Diego Valencia no serán considerados, puesto que vienen volviendo de Colombia por su participación con la selección chilena Sub 23.