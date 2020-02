Caputto no descarta a Matías Rodriguez como central en la U: "Es una posición que conoce"

Hernán Caputto se mostró contento luego del triunfo 5-1 de Universidad de Chile sobre Curicó Unido. El entrenador de los azules reconoció que el equipo retomó la confianza, algo clave para enfrentar a Inter de Porto Alegre este martes por la Copa Libertadores.

Pero no todo son buenas noticias para los estudiantiles, ya que Osvaldo González no podrá estar ante los brasileños por lesión, algo que el estratega de la U lamentó, ya que "es un jugador muy importante para nosotros. Es un tipo que siempre quiere estar en todas, pero ahora es lógico que no será de la partida".

El ex portero habló en conferencia de prensa y reconoció que Matías Rodríguez es una opción para reemplazar a Rocky porque "conoce ese puesto. Lo ocupó en sus divisiones inferiores y acá un par de veces", aunque también aclaró que "es preferible que los jugadores jueguen en los puestos que habitualmente lo hacen". Si el capitán de los laicos se mantiene como lateral derecho, será Diego Carrasco quien use la posición de central.

Sobre Inter, el ex técnico de la selección chilena Sub 17 dijo que "es un equipo de nivel, de muy buenos jugadores. Respetamos muchísimo eso, pero también creemos en lo que podemos hacer nosotros".

En ese sentido, Caputto destacó del último partido ante los torteros que "los equipos con la experiencia y jerarquía son muy importantes en este torneo. Fue muy importante jugar de local y volver al triunfo. Intentaremos hacer algunas cosas que llevamos a cabo el fin de semana pasado y vamos a ser un equipo que va a salir en busca del resultado".