"Sensación maravillosa": En Italia se rinden ante Alexis Sánchez tras su gran actuación en Inter de Milán

La gran actuación de Alexis Sánchez en la victoria por 2-0 de Inter de Milán sobre Udinese, continúa repercutiendo en Italia. El tocopillano ingresó desde el banco y fue determinante, porque recibió la falta en el penal con el que Romelu Lukaku anotó su segundo personal y sentenció el triunfo lombardo.

El sitio fcinternews.it publicó un artículo titulado "Sensación maravillosa" donde resalta el rendimiento mostrado por Marcelo Brozovic y el delantero formado en Cobreloa ante el equipo de Friuli.

"Sensación maravillosa, realmente maravillosa considerando el impacto que Alexis Sánchez tuvo en 'su' Udine, para convertir el destino de un Inter en dificultades durante toda la primera mitad", inicia el escrito.

Además, aseguran que Inter de Milán no tiene jugadores que exploten las bandas y en el partido ante el cuadro bianconeri esa situación se intensificó, por ende, "para desbloquear este callejón sin salida, se necesitaba un impulso de vitalidad y Conte lo encontró en Sánchez, entró a plena carga y ansioso por demostrar que no era un ex campeón en la recesión".

Finalmente, destacaron los movimientos del atacante de la Roja en los últimos metros de la cancha: "Lo hizo, el Niño Maravilla, lo que hizo que la maniobra en los últimos 25 metros de Friuli fuera impredecible entre cortes y costas ingeniosas y ganó el rigor que puso el sello en los 3 puntos".