Osvaldo González sufrió un desgarro y será la gran baja de la U para enfrentar a Inter en Copa Libertadores

Universidad de Chile tendrá un complejo debut en la Fase Previa de Copa Libertadores 2020 frente a Internacional de Porto Alegre. A pesar de la victoria 5 a 1 conseguida el pasado fin de semana frente a Curicó Unido, en el Centro Deportivo Azul tienen claro el poderío futbolístico que posee la escuadra hoy dirigida por el técnico argentino Eduardo Coudet.

Sumado a eso, el entrenador Hernán Caputto tendrá que lamentar la baja del defensa central, y uno de los líderes del equipo en cancha, Osvaldo González. El zaguero presentó un desgarro en uno de sus aductores que lo imposibilita de jugar con normalidad para el enfrentamiento contra los Colorados este martes. Su lugar será peleado por Diego Carrasco, o bien por Augusto Barrios. Si entra el segundo, Matías Rodríguez podría ser improvisado como central.

Junto a eso, Caputto tiene pensado el debut del seleccionado chileno sub 23, Pablo Aránguiz, luego de que finalizara su buena participación en el pasado Preolímpico de Colombia. En caso de que el ex Unión Española sea titular, dejaría en la banca a Sebastián Galani, Jimmy Martínez y Fernando Cornejo. Aunque los tres venían ocupando ese puesto en los últimos partidos, el DT azul buscaría darle una oportunidad al ex Dallas FC.

De esa forma, y a la espera de la última práctica de la U antes del duelo con Inter, la posible formación sería con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Diego Carrasco (Barrios), Del Pino, Jean Beausejour; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Pablo Aránguiz; Walter Montillo; Joaquín Larrivey y Ángelo Henríquez.

El partido entre azules y brasileños fue reprogramado y por tanto se disputará este martes a las 18:00 (hora chilena) en el Estadio Nacional.

📋 Osvaldo González quedó descartado ante S.C. Internacional debido una lesión muscular durante el partido ante Curicó Unido. Revisa los detalles ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/lywCwrYsw6 — Universidad de Chile (@udechile) February 3, 2020